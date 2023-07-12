Марио Фернандес прилетел в Санкт-Петербург для подписания контракта с «Зенитом» — Алейшо

Защитник Марио Фернандес уже прилетел в Санкт-Петербург, сообщает журналист Фабио Алейшо в своём телеграм-канале.
По информации источника, официальное объявление Фернандеса игроком «Зенита» состоится совсем скоро.
Ранее стало известно, что Фернандес не сыграет в Суперкубке с ЦСКА. Но есть вероятность, что он полетит с командой в Казань.
Напомним, Фернандес десять лет выступал за ЦСКА — с 2012 по 2022 год. В 2022 году игрок приостановил карьеру, вернулся в Бразилию и провёл несколько матчей за «Интернасьонал». ЦСКА вёл переговоры о возвращении защитника, но переход так и не состоялся.
Ранее сообщалось, что Фернандес подпишет с санкт-петербургской командой трёхлетнее соглашение с зарплатой в размере € 2,5 млн в год. ЦСКА предлагал игроку на € 1 млн меньше.
- 12 июля 2023
-
10:09
-
10:06
-
10:05
-
10:03
-
10:02
-
09:56
-
09:53
-
09:39
-
09:37
-
09:31
-
09:25
-
09:22
-
09:21
-
09:06
-
08:45
-
08:39
-
08:30
-
07:48
-
07:43
-
06:52
-
06:48
-
06:38
-
06:32
-
06:21
-
06:07
-
05:51
-
05:40
-
04:55
-
04:52
-
04:39
-
04:33
-
04:25
-
04:15
-
03:59
-
03:48