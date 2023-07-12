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Марио Фернандес прилетел в Санкт-Петербург для подписания контракта с «Зенитом» — Алейшо

Марио Фернандес прилетел в Санкт-Петербург для подписания контракта с «Зенитом» — Алейшо
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Защитник Марио Фернандес уже прилетел в Санкт-Петербург, сообщает журналист Фабио Алейшо в своём телеграм-канале.

По информации источника, официальное объявление Фернандеса игроком «Зенита» состоится совсем скоро.

Ранее стало известно, что Фернандес не сыграет в Суперкубке с ЦСКА. Но есть вероятность, что он полетит с командой в Казань.

Напомним, Фернандес десять лет выступал за ЦСКА — с 2012 по 2022 год. В 2022 году игрок приостановил карьеру, вернулся в Бразилию и провёл несколько матчей за «Интернасьонал». ЦСКА вёл переговоры о возвращении защитника, но переход так и не состоялся.

Ранее сообщалось, что Фернандес подпишет с санкт-петербургской командой трёхлетнее соглашение с зарплатой в размере € 2,5 млн в год. ЦСКА предлагал игроку на € 1 млн меньше.

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