«Спартак» объявил о подписании контракта с нападающим «Кадиса» Бонгонда

Нападающий «Кадиса» Тео Бонгонда был официально представлен в качестве футболиста московского «Спартака». Соответствующий пост появился на сайте российской команды.
27-летний уроженец Бельгии (представляет сборную ДР Конго) будет выступать за новую команду под 77-м номером. В последний раз под этим номером за красно-белых играл Резиуан Мирзов. По данным Transfermarkt, Бонгонда подписал контракт со «Спартаком» на четыре года, сумма сделки — € 7 млн.
Бонгонда родился в Бельгии, но представляет команду ДР Конго. Он начинал свою карьеру в клубах Бельгии, однако затем выступал за «Сельту», «Трабзонспор» и «Генк». С 2022 года играл в составе «Кадиса», которому помог сохранить место в элитном дивизионе Испании. В минувшем сезоне Бонгонда в 31 матче Ла Лиги забил четыре гола и отдал три результативные передачи.
Красивый гол Бонгонда в ворота «Вальядолида». Видеоролик:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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