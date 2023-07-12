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«Зенит» готов отпустить Вендела в аренду без права выкупа — Нето

«Зенит» готов отпустить Вендела в аренду без права выкупа — Нето
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Полузащитник «Зенита» Вендел, продолжающий отдыхать и готовиться к сезону на территории Бразилии, может быть отпущен командой в годичную аренду без права выкупа. Российский клуб готов пойти на такой шаг из-за отсутствия вариантов для продажи игрока. Об этом сообщает журналист Хулио Мигель Нето в «Твиттере».

По сведениям источника, 25-летний футболист по-прежнему находится в Бразилии, несмотря на то что «Зенит» начал подготовку к сезону около двух недель назад. Венделу разрешили искать клуб, но пока поиски команды, готовой заплатить за полузащитника необходимую сумму, не увенчались успехом.

Ранее появилась информация, что «Зенит» негативно воспринял позицию Вендела, учитывая повышение его зарплаты по новому контракту летом 2022 года.

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Вендел готовится к сезону за пределами России. Видеоролик:

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