Лига чемпионов, 12 июля: расписание матчей игрового дня

Сегодня, 12 июля, состоятся первые встречи двухматчевых противостояний первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Матчи 12 июля (время начала — московское)

17:00. «Астана» (Казахстан) — «Динамо» Тбилиси (Грузия)

19:00. «ХИК» (Финляндия) — «Ларн» (Северная Ирландия)

20:00. «Хеккен» (Швеция) — «ТНС» (Уэльс)

20:30. «Фарул» (Румыния) — «Шериф» (Молдавия)

21:30. «Слован» Братислава (Словакия) — «Свифт Эсперанж» (Люксембург)

Напомним, вчера, 11 июля, возглавляемый экс-тренером «Спартака» Дмитрием Гунько «Урарту» с минимальным счётом проиграл боснийскому «Зриньски» (0:1), а «Ференцварош» Станислава Черчесова довольствовался ничьей в матче с «КИ Клаксвик» из Фарерских Островов (0:0). Кроме того, вничью с «Партизани» сыграл белорусский БАТЭ (1:1).