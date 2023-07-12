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«Фейеноорд» способен выкупить Захаряна, но не хочет платить сумму отступных — 1908.nl

«Фейеноорд» способен выкупить Захаряна, но не хочет платить сумму отступных — 1908.nl
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Нидерландский «Фейеноорд», рассматривающий возможность подписания полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, способен выплатить за российского футболиста сумму отступных в размере € 15 млн, но не готов этого делать. В клубе ищут другие варианты. Об этом сообщает 1908.nl. 20-летний Захарян, по сведениям источника, серьёзно обсуждается в нидерландском клубе в качестве кандидата на усиление.

Захарян в минувшем сезоне принял участие в 37 матчах во всех турнирах, забив пять голов и отдав 10 результативных передач. Соглашение полузащитника с «Динамо» истекает летом 2024 года. В 2022 году Захаряна хотел подписать «Челси», но не сумел оплатить его трансфер из-за санкций.

Арсен Захарян — о переписке с Фабрицио Романо. Видеоролик:

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