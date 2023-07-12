Губернатор Самарской области: мы рассчитываем на прогресс в результатах «Крыльев Советов»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о целях и бюджете «Крыльев Советов» на новый сезон.
«Я увидел команду в хорошем настроении, на подъёме, несмотря на то что Игорь Витальевич Осинькин задал жёсткую тренировку. Команда работала с настроением, это очень хорошо. В среду «Крылья» сыграют контрольный матч с «Рубином», это ещё раз говорит о добрососедских отношениях между нашими регионами. «Рубин» вернулся в РПЛ, и мы этому рады, потому что игры между нашими командами всегда воспринимаются как дерби. Думаю, что эти матчи будут привлекать большое количество болельщиков. В Самаре — точно.
Мы всегда рассчитываем на прогресс в результатах. Бюджет остался на том же уровне. Поставленные задачи менеджменту «Крыльев» — качественно работать в условиях существующего бюджета, при этом увеличивать доходную часть. «Крылья» эффективно ведут коммерческую деятельность, доходы клуба год от года растут. Здесь работа клубом проводится большая и успешная», — приводит слова Азарова «Матч ТВ».
- 12 июля 2023
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