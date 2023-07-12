В «Спартаке» прокомментировали подписание контракта с Тео Бонгонда

Спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт высказался о переходе в команду нападающего «Кадиса» Тео Бонгонда.
«Тео, как и Хесус Медина, — это игрок в расцвете сил, на пике своей карьеры, который добавит команде конкуренции и способен сразу же её усилить. Мы внимательно следили за ним около девяти месяцев. Гильермо Абаскаль наблюдал за матчами Тео в составе «Кадиса» живьём. Изучили его игру в испанской, а до этого в бельгийской лиге. К слову, я даже общался с его детским тренером в академии.
В лице Бонгонда мы получаем качественного «левоногого» правого вингера. Верим, что он добавит разнообразия игре «Спартака» в атаке и будет как можно чаще радовать наших болельщиков. Добро пожаловать!» — приводит слова Эшуорта пресс-служба «Спартака» на официальном сайте.
- 12 июля 2023
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