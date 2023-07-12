Думбия: вспоминается первая зима. Я настолько замёрз, что стоял под горячим душем и плакал

Бывший нападающий московского ЦСКА Сейду Думбия рассказал, как пережил первую зиму в России.

«Вспоминается моя первая зима. Я столкнулся с морозами, которых раньше никогда не видел. Чуть не околел! Дома сразу побежал в ванную. Я настолько замёрз, что стоял под горячим душем и плакал.

Сейчас я живу в Бельгии, у меня там дом. Сейчас жизнь в Европе дороже, чем в России. Когда играл в Москве, всё было наоборот», — приводит слова Думбия «Спорт-экспресс».

Напомним, ивуарийский нападающий выступал за ЦСКА на протяжении шести лет (с 2010 по 2016 год). В составе армейцев Думбия провёл 147 матчей во всех турнирах, в которых отметился 95 голами. 35-летний форвард завершил профессиональную карьеру два года назад. Последним клубом Думбия был мальтийский «Хамрун Спартанс».