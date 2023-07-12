Далер Кузяев стал игроком французского «Гавра»

Российский полузащитник Далер Кузяев подписал двухлетний контракт с французским клубом «Гавр». Об этом сообщает пресс-служба команды на официальном сайте.
«Полузащитник Далер Кузяев подписал двухлетний контракт с «Гавром». Далер привнесёт свой талант, опыт и техническое мастерство в нашу команду. Он присоединится к общей группе под руководством Луки Эльснера в ближайшие дни», — сказано в заявлении пресс-службы «Гавра».
«Гавр» по итогам прошлого сезона выиграл второй по силе чемпионат Франции и поднялся в элитный дивизион страны.
Фото: ФК «Гавр»
30-летний Кузяев последние шесть сезонов провёл в составе «Зенита», с которым выиграл пять чемпионств, два Суперкубка и один Кубок России. Полузащитник отказался от продления контракта из-за желания попробовать себя в Европе.
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