«Зенит» поблагодарил и попрощался с Далером Кузяевым, ушедшим во французский «Гавр»

Пресс-служба «Зенита» в своём телеграм-канале опубликовала прощальный пост в честь полузащитника Далера Кузяева, заключившего контракт с новичком чемпионата Франции «Гавром».

«Далер Кузяев продолжит карьеру во Франции. Воспитанник сине-бело-голубых заключил соглашение с футбольным клубом «Гавр». Спасибо за шесть великолепных лет и множество трофеев, Далер! Удачи!» — сказано в сообщении.

30-летний Кузяев — воспитанник «Зенита», но на большом уровне Далер начал играть за команду лишь с 2017 года. В 183 матчах за «Зенит» Кузяев забил 23 гола и отдал 29 результативных передач. Вместе с клубом Далер выиграл три чемпионата, два Суперкубка и один Кубок России. Контракт между сторонами истёк 30 июня 2023 года и не был продлён.