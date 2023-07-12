Тео Бонгонда прокомментировал свой переход в «Спартак»

Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда высказался после перехода в московскую команду из «Кадиса».
«Думаю, во всём мире знают «Спартак». Очень рад перейти в клуб с такой историей, с нетерпением жду начала карьеры в команде. Впервые узнал об интересе «Спартака», когда находился в расположении сборной. Мой агент позвонил мне и рассказал о такой возможности, на что я сразу ответил: «Да!» Люблю «Кадис», клуб был для меня семьёй. Это было нелёгкое решение, но рад, что его принял», — сказал Бонгонда в видео, опубликованном на YouTube-канале «Спартака».
27-летний Бонгонда подписал с новой командой контракт на три года и будет выступать за неё в футболке с 77-м номером. В последнем сезоне за испанский клуб нападающий забил три гола и отдал четыре результативные передачи в 31 матче Ла Лиги.
- 12 июля 2023
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