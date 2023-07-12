Новичок «Спартака» Бонгонда объяснил происхождение своего необычного празднования

Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда рассказал, что празднование голов позаимствовал из аниме.

«Я фанат манги и аниме, смотрю практически каждый день. Одно из моих празднований гола — жест из аниме, который мне очень нравится. Называется «Атака титанов». Делаю такой жест после забитых голов, иногда меняю, но мне он нравится больше всего. Иногда беру новые жесты из аниме, которые мне нравятся. Вижу жест и сразу думаю, как покажу его после забитого мяча. Мне нравится аниме «Человек-бензопила», хоть оно и получилось немного короткое. Я помешан на аниме. Да, у меня есть тату про Dragon Ball на всю руку. Кому-то нравится читать книги, которые я, кстати, тоже читаю, но я люблю смотреть аниме», — сказал Бонгонда в видео, опубликованном на YouTube-канале «Спартака».

Видео необычного празднования гола от новичка «Спартака»:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.