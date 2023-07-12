Новичок «Спартака» Тео Бонгонда назвал топ-5 лучших аниме

Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда, увлекающийся просмотром аниме, назвал пять лучших работ в этом жанре.

Топ-5 лучших аниме по моей версии? «Наруто», «Атака титанов», «Драконий жемчуг», «Магическая битва» и не могу выбрать между Demon Slayer и «Тетрадью смерти». Пожалуй, выберу «Тетрадь смерти», — сказал Бонгонда в видео, опубликованном на YouTube-канале «Спартака».

27-летний Бонгонда перешёл в «Спартак» из испанского «Кадиса» и подписал контракт на три года. Конголезец будет выступать за новую команду под 77-м номером. Бонгонда является уроженцем Бельгии и выступал за молодёжные команды этой страны, но принял решение на взрослом уровне играть за ДР Конго. Сообщалось, что за переход Бонгонда «Спартак» заплатил около € 7 млн.