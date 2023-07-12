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Дмитрий Радченко прокомментировал переход Далера Кузяева во французский «Гавр»

Дмитрий Радченко прокомментировал переход Далера Кузяева во французский «Гавр»
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Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением о переходе полузащитника Далера Кузяева, с 2017 года выступавшего за сине-бело-голубых, во французский «Гавр».

«Кузяев давно хотел попробовать свои силы в другом чемпионате. Решение Далера перейти в «Гавр» нужно уважать, потому что он многое сделал для «Зенита». Я уверен, что Далер смог бы ещё помочь петербуржцам, если бы остался. Понятно, что французский чемпионат послабее, чем другие топовые европейские, но почему бы и не попробовать себя в нём. Будем за ним следить и радоваться его успехам. Желаю Далеру только удачи.

Российским футболистам нужно хорошо выступать в РПЛ, потому что европейские скауты следят за российским чемпионатом. Наши футболисты играют в Европе, поэтому всё возможно», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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