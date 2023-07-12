Бонгонда — болельщикам «Спартака»: надеюсь, мы станем чемпионами в этом сезоне

Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда, перешедший в команду из «Кадиса», обратился к болельщикам красно-белых.

«Дорогие болельщики! С нетерпением жду встречи с вами на стадионе. Надеюсь, мы станем чемпионами в этом сезоне. Вперёд, «Спартак», — сказал Бонгонда в видео, опубликованном на YouTube-канале «Спартака».

27-летний Бонгонда сегодня, 12 июля, был официально представлен в качестве игрока российской команды. «Спартак» сообщил, что Тео подписал контракт с клубом на три года и будет играть за него под 77-м номером. Ранее Бонгонда представлял «Генк», «Сельту» и «Трабзонспор».

10 июля «Спартак» объявил о подписании контракта с полузащитником ЦСКА Хесусом Мединой. Парагваец будет играть за команду под 19-м номером.