Бонгонда — болельщикам «Спартака»: надеюсь, мы станем чемпионами в этом сезоне
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Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда, перешедший в команду из «Кадиса», обратился к болельщикам красно-белых.
«Дорогие болельщики! С нетерпением жду встречи с вами на стадионе. Надеюсь, мы станем чемпионами в этом сезоне. Вперёд, «Спартак», — сказал Бонгонда в видео, опубликованном на YouTube-канале «Спартака».
27-летний Бонгонда сегодня, 12 июля, был официально представлен в качестве игрока российской команды. «Спартак» сообщил, что Тео подписал контракт с клубом на три года и будет играть за него под 77-м номером. Ранее Бонгонда представлял «Генк», «Сельту» и «Трабзонспор».
10 июля «Спартак» объявил о подписании контракта с полузащитником ЦСКА Хесусом Мединой. Парагваец будет играть за команду под 19-м номером.
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