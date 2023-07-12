Источник: «Атлетико Паранаэнсе» заинтересован в подписании Карраскаля

Бразильский клуб «Атлетико Паранаэнсе» заинтересован в переходе колумбийского полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля. Футболист может перейти в команду из Куритибы на правах аренды с обязательным правом выкупа, сообщает журналист Иван Карпов.

По данным источника, сумма выкупа составит € 8 млн за 50% экономических прав на игрока.

Контракт Карраскаля с ЦСКА действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в € 7 млн.

После 14 сыгранных туров «Атлетико Паранаэнсе» занимает 11-е место в турнирной таблице бразильской Серии А сезона-2023.

Карраскаль перешёл в ЦСКА из аргентинского клуба «Ривер Плейт» в 2022 году. В сезоне-2022/2023 хавбек принял участие в 34 матчах, забил шесть мячей и отдал столько же голевых передач.