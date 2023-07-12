Сычёв о Кузяеве в «Гавре»: для российского чемпионата хорошо, что игроки уезжают в Европу

Бывший нападающий сборной России и «Марселя» Дмитрий Сычёв прокомментировал переход российского полузащитника Далера Кузяева во французский «Гавр».

«Далер — взрослый человек, он принимал решение, исходя из своих желаний и возможностей поиграть в Европе. Если он выбрал этот клуб — значит, он соответствует его амбициям и желанию расти. Чемпионат Франции непростой, интересный. Для российского чемпионата хорошо, что игроки уезжают в Европу. Желаем Далеру удачи! Обязательно будем следить за ним», — приводит слова Сычёва «Матч ТВ».

Напомним, 30-летний Далер Кузяев подписал контракт с французским клубом до лета 2025 года. В сезоне-2023/2024 «Гавр» будет играть в Лиге 1, добившись повышения в классе по итогам прошлого сезона. Матч 1-го тура чемпионата Франции сезона-2023/2024 для «Гавра» состоится 13 августа, соперником будет «Монпелье».