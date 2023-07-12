Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Зенита»: рады, что Кузяев уехал в один из сильнейших чемпионатов Европы

Гендиректор «Зенита»: рады, что Кузяев уехал в один из сильнейших чемпионатов Европы
Комментарии

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на переход бывшего игрока команды Далера Кузяева во французский «Гавр».

«Рады, что Далер Кузяев уехал в один из сильнейших чемпионатов Европы. Клуб пожелал ему удачи и успехов», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее стало известно, что Кузяев заключил контракт с «Гавром» на два года. Французский клуб по итогам прошлого сезона вышел в Лигу 1, заняв первое место в Лиге 2. Матч 1-го тура чемпионата Франции сезона-2023/2024 с «Монпелье» состоится через месяц, 12 августа.

Кузяев выступал за «Зенит» с лета 2017 года, проведя за петербургский клуб 183 матча, забив 23 мяча и отдав 32 результативные передачи.

Материалы по теме
Гендиректор «Зенита» Медведев сообщил, что Марио Фернандес проходит медосмотр
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023