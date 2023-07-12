Евгений Алдонин: переход Далера Кузяева в «Гавр» в 30 лет вызывает уважение

Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин оценил переход 30-летнего полузащитника Далера Кузяева во французский «Гавр».

«Переход Кузяева в «Гавр» — это новый опыт. Тут ещё есть интерес и агента. Это вполне обдуманный переход, потому что Далер давно хотел играть в Европе. Познакомиться с другой культурой и новым чемпионатом — хорошая инициатива. Чемпионат Франции точно сильнее РПЛ, учитывая огромное количество высококлассных футболистов. Можно сказать, что он немного затянул с переходом, но всё равно это хороший шаг.

Далер — достаточно образованный человек. Переезд в Европу в 30 лет вызывает уважение. Это означает, что человек не потерял интерес к футболу и пытается открыть что-то новое для себя», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.