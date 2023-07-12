Вильмар Барриос трогательно попрощался с Далером Кузяевым

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос попрощался с хавбеком Далером Кузяевым, подписавшим контракт с французским «Гавром».

«Успехов на новом этапе, брат. Желаю тебе всего самого наилучшего. Буду скучать», — написал Барриос в соцсетях.

«Спасибо, люблю. Ты лучший», — ответил Кузяев.

30-летний Кузяев подписал соглашение с французской командой до лета 2025 года. Это первая европейская команда в карьере российского полузащитника. До этого Кузяев выступал в составе «Зенита» и «Оренбурга». С «Зенитом» Далер выиграл шесть трофеев, включая три чемпионата России.

В 2017 году Кузяев дебютировал за сборную России, сыграв за неё на двух крупных турнирах — чемпионате мира и чемпионате Европы. На его счету 46 матчей в футболке национальной команды.