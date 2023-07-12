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Гендиректор «Зенита»: Вендел в дороге в Санкт-Петербург

Гендиректор «Зенита»: Вендел в дороге в Санкт-Петербург
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что бразильский полузащитник Вендел возвращается в клуб.

«Вендел сейчас в дороге. Куда? В Санкт-Петербург — куда же ещё?» — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, Вендел пока не присоединился к команде для подготовки к старту нового сезона. Бразильца не было в Санкт-Петербурге на момент участия «Зенита» в товарищеских матчах Кубка PARI Премьер. 15 июля сине-бело-голубым предстоит встреча с ЦСКА в Суперкубке России.

Ранее сообщалось, что «Зенит» разрешил искать Венделу новый клуб. К претендентам на подписание бразильца в июле относили турецкий «Галатасарай», бразильские «Фламенго», «Коринтианс», «Палмейрас».

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