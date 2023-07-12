Петржела: для Кузяева переход в «Гавр» лучше, чем вариться в собственном соку в «Зените»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал переход российского полузащитника Далера Кузяева во французский «Гавр».

«Кузяев хотел играть в Европе. Франция — красивая страна, а Лига 1 — сильный чемпионат. Правда, «Зенит» по уровню лучше «Гавра». Но Далер будет играть в Европе, где «Зенит» играть не может.

Для Далера переход в «Гавр» лучше, чем играть в «Зените» и вариться в собственном соку», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее стало известно, что Кузяев заключил контракт с «Гавром» на два года. Французский клуб по итогам прошлого сезона вышел в Лигу 1, заняв первое место в Лиге 2. Матч 1-го тура чемпионата Франции сезона-2023/2024 с «Монпелье» состоится через месяц, 12 августа.