Петржела: для Кузяева переход в «Гавр» лучше, чем вариться в собственном соку в «Зените»
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Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал переход российского полузащитника Далера Кузяева во французский «Гавр».
«Кузяев хотел играть в Европе. Франция — красивая страна, а Лига 1 — сильный чемпионат. Правда, «Зенит» по уровню лучше «Гавра». Но Далер будет играть в Европе, где «Зенит» играть не может.
Для Далера переход в «Гавр» лучше, чем играть в «Зените» и вариться в собственном соку», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее стало известно, что Кузяев заключил контракт с «Гавром» на два года. Французский клуб по итогам прошлого сезона вышел в Лигу 1, заняв первое место в Лиге 2. Матч 1-го тура чемпионата Франции сезона-2023/2024 с «Монпелье» состоится через месяц, 12 августа.
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