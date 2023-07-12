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Андрей Ещенко оценил переход нападающего Тео Бонгонда в «Спартак»

Андрей Ещенко оценил переход нападающего Тео Бонгонда в «Спартак»
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Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал переход форварда Тео Бонгонда в московский клуб из испанского «Кадиса».

«В испанском чемпионате все техничные, быстрые и резкие. Абаскаль строит команду. Переход Бонгонда «Спартаку» в плюс? Тут покажет только игра», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

27-летний Бонгонда провёл в «Кадисе» сезон-2022/2023, приняв участие в 31 матче чемпионата Испании и забив четыре мяча. По итогам прошедшего сезона «Кадис» занял 14-е место в турнирной таблице.

Ранее Бонгонда также выступал в испанской «Сельте», бельгийских клубах «Генк» и «Зюлте-Варегем», в турецком «Трабзонспоре».

Контракт нападающего со «Спартаком» подписан до лета 2026 года. Бонгонда является игроком сборной ДР Конго.

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