Женская сборная Нидерландов ответила на обвинения в оскорблении ритуального танца хака

Королевская футбольная ассоциация Нидерландов отреагировала на обвинения в адрес игроков женской национальной команды. Многие считают, что футболистки оскорбили ритуальный танец хака.
«Клип из соцсетей является частью тренировки, которую команда недавно провела в Нидерландах. Во время физической части тренировки команда выполнила упражнение, которое абсолютно не ссылалось на хака или имитировало его. У нас не было намерения проявить неуважение к кому-либо.
В спорте хака известна и вызывает восхищение у всех профессиональных спортсменов. Женская сборная Нидерландов по футболу не является исключением. Наш визит на чемпионат мира в Австралию и Новую Зеландию даст нам возможность узнать больше об обеих принимающих странах. Мы с нетерпением ждём нашего пребывания в Австралии и Новой Зеландии», — сказано в заявлении организации, опубликованном на Independent.ie.
- 12 июля 2023
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