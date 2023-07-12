Женская сборная Нидерландов ответила на обвинения в оскорблении ритуального танца хака

Королевская футбольная ассоциация Нидерландов отреагировала на обвинения в адрес игроков женской национальной команды. Многие считают, что футболистки оскорбили ритуальный танец хака.

«Клип из соцсетей является частью тренировки, которую команда недавно провела в Нидерландах. Во время физической части тренировки команда выполнила упражнение, которое абсолютно не ссылалось на хака или имитировало его. У нас не было намерения проявить неуважение к кому-либо.

В спорте хака известна и вызывает восхищение у всех профессиональных спортсменов. Женская сборная Нидерландов по футболу не является исключением. Наш визит на чемпионат мира в Австралию и Новую Зеландию даст нам возможность узнать больше об обеих принимающих странах. Мы с нетерпением ждём нашего пребывания в Австралии и Новой Зеландии», — сказано в заявлении организации, опубликованном на Independent.ie.