«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в контрольном матче
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Сегодня, 12 июля, состоялся контрольный матч, в котором встречались казанский «Рубин» и самарские «Крылья Советов». Игра проходила на стадионе «УТБ Рубин» в Казани и завершилась минимальной победой «Крыльев» со счётом 1:0.
Победный и единственный мяч в игре оформил в первом тайме Никита Хлусов. После перерыва голов в игре так и не случилось.
Отметим, что второй матч между этими же командами начался сразу же после первого в 14:00 мск. Он пройдёт в закрытом режиме.
Напомним, «Рубин» в сезоне-2023/2024 будет играть в Российской Премьер-Лиге. Проведя один сезон в Первой лиге, казанский клуб завоевал право вернуться в элитный дивизион. Первый матч в чемпионате России «Рубин» проведёт на выезде с «Локомотивом». Игра состоится 23 июля.
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