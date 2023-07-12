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«Балтика» опубликовала видеоролик, презентующий Анхело Энрикеса

«Балтика» опубликовала видеоролик, презентующий Анхело Энрикеса
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Калининградская «Балтика» опубликовала ролик, являющийся частью представления новичка команды, чилийского нападающего Анхело Энрикеса. Видео начинается с переписки с футболистом, затем появляются изображения с видами его родной страны. Они сменяются кадрами выступления Энрикеса в различных клубах, а также красивых голов нападающего.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеороликом.

Видео доступно в телеграм-канале «Балтики». Права на видео принадлежат ФК «Балтика».

Контракт с Энрикесом подписан на два года, он присоединился к калининградцам в качестве свободного агента.

Первый матч «Балтики» в РПЛ сезона-2023/2024 состоится 23 июля. Команда в гостях встретится с «Сочи», игра начнётся в 20:00 мск.

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