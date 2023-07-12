Комитет РФС по статусу игроков отклонил жалобу Михаила Игнатова по делу с агентом

Комитет Российского футбольного союза (РФС) по статусу игроков отклонил жалобу полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова в адрес бывшего агента Александра Маньякова.

«В среду, 12 июля, состоялось заседание комитета РФС по статусу игроков, на котором было принято следующее решение: отказать в удовлетворении жалобы футболиста-профессионала Михаила Игнатова на постановление палаты РФС по заявлению аккредитованного РФС посредника Александра Маньякова о применении санкций в отношении Игнатова в связи с неисполнением решения комитета РФС по статусу игроков. Оставить в силе постановление палаты РФС по разрешению споров в полном объёме», — сказано в заявлении РФС на официальном сайте.

Дело было заведено после того, как футболист разорвал контракт с аккредитованным Маньяковым и подписал договор с агентом Дмитрием Теренковым.