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Комитет РФС по статусу игроков отклонил жалобу Михаила Игнатова по делу с агентом

Комитет РФС по статусу игроков отклонил жалобу Михаила Игнатова по делу с агентом
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Комитет Российского футбольного союза (РФС) по статусу игроков отклонил жалобу полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова в адрес бывшего агента Александра Маньякова.

«В среду, 12 июля, состоялось заседание комитета РФС по статусу игроков, на котором было принято следующее решение: отказать в удовлетворении жалобы футболиста-профессионала Михаила Игнатова на постановление палаты РФС по заявлению аккредитованного РФС посредника Александра Маньякова о применении санкций в отношении Игнатова в связи с неисполнением решения комитета РФС по статусу игроков. Оставить в силе постановление палаты РФС по разрешению споров в полном объёме», — сказано в заявлении РФС на официальном сайте.

Дело было заведено после того, как футболист разорвал контракт с аккредитованным Маньяковым и подписал договор с агентом Дмитрием Теренковым.

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