Нигматуллин: для «Спартака» Бонгонда — кот в мешке. Сложно оценить уровень его мастерства
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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин оценил переход нападающего Тео Бонгонда в московский «Спартак».
«Можно уверенно сказать, что «Спартак» сейчас думает только об атаке. Решили играть по бразильской системе: вы забьёте сколько сможете, а мы вам сколько захотим. Сложно оценить уровень мастерства Бонгонда, никто не смотрел игры «Кадиса». Но этот клуб не выглядит испанским грандом. На что-то серьёзное я бы не рассчитывал. Это кот в мешке для «Спартака», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Бонгонда перешёл в стан красно-белых из испанского «Кадиса», за который в сезоне-2022/2023 забил четыре мяча в 31 матче в Ла Лиге. Контракт форварда с красно-белыми подписан на три года.
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