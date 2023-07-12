Медина: когда переезжал, спрашивал у Мельгарехо о России, он тепло вспоминал о «Спартаке»

26-летний парагвайский полузащитник Хесус Медина, перешедший в «Спартак» из ЦСКА, поделился мнением о своих соотечественниках, игравших в команде ранее или продолжающих выступление за красно-белых, а также оценил жизнь в Москве.

«Барриос — легенда парагвайского футбола, играл на чемпионате мира. А с Мельгарехо мы пересекались в сборной, и я спрашивал у него о России, когда перебирался сюда. Он очень тепло вспоминал о «Спартаке». Лоренсо провёл здесь много сезонов, выигрывал трофеи, забивал важные мячи. Похоже, он оставил здесь хорошую память о себе. С Алексисом Дуарте мы тоже заранее пообщались, а теперь будем играть вместе. Я в России уже полтора года и чувствую себя здесь как дома. До этого я играл в Нью-Йорке, и Москва — это такой же большой город, такой же комфортный для жизни. Здесь здорово всё: и сам город, и люди, и культура», — приводит слова Медины пресс-служба «Спартака».

Нападающий Лукас Барриос выступал за команду на протяжении сезона-2013/2014, полузащитник Лоренсо Мельгарехо — с зимы 2016 по лето 2020 года. Защитник Дуарте перешёл в «Спартак» в январе 2023 года.

До перехода в ЦСКА в январе 2022 года Медина играл за клуб «Нью-Йорк Сити».