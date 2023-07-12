Чистяков — о предсезонном турнире: хорошие соперники — уровня Лиги чемпионов и Лиги Европы

Российский футболист «Зенита» Дмитрий Чистяков поделился мнением об уровне Кубка PARI Премьер.
«Конечно, уровень соперников в эту предсезонку впечатляет. Хороший турнир, хорошие соперники — уровня Лиги чемпионов и Лиги Европы. Приятно с такими командами играть. Да ещё и дома при наших болельщиках. Поэтому всё супер», — приводит слова Чистякова «Известия».
Напомним, в прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги Чистяков принял участие в 15 матчах «Зенита» во всех турнирах. Сине-бело-голубые финишировали на первой строчке турнирной таблицы, набрав 70 очков по итогам 30 туров. Контракт Чистякова с клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 2,5 млн.
15 июля «Зениту» предстоит сыграть с московским ЦСКА в Суперкубке России.
- 12 июля 2023
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