Гендиректор «Спартака» не стал называть сумму, которую клуб заплатит ЦСКА за Медину
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев отказался отвечать на вопрос о стоимости трансфера полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА.
«Сумма трансфера Медины больше или меньше $ 7 млн? У меня есть внутреннее ощущение, что неправильно называть конкретные суммы и сроки. Это отношения между двумя коммерческими клубами, которые должны оставаться между клубами», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Медина подписал контракт со «Спартаком» на четыре года. Он будет играть за красно-белых под 19-м номером.
В январе 2022 года парагваец присоединился к ЦСКА в качестве свободного агента после выступления за американский «Нью-Йорк Сити». В РПЛ Медина на данный момент провёл 35 матчей.
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