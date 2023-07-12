Гендиректор «Спартака» рассказал, что клубы РПЛ обсуждали на общем собрании

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев поделился эмоциями от общего собрания клубов Российской Премьер-Лиги.

«Это первое моё собрание в новом качестве, поэтому пока сложно сравнивать. Мне кажется, что всё проходит нормально: конструктивно и в рабочем режиме. Мне очень нравится, что работа идёт с точки зрения всей лиги, а не только нескольких клубов.

Нам предлагали изменить технический регламент. Мы подержали документ, высказали определённые свои пожелания. Мы попросили иметь возможность со стороны клуба отказать в немедленном доступе к нашим игрокам», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, 20 июня московский «Спартак» объявил о назначении Олега Малышева на должность генерального директора клуба. Евгений Мележиков, ранее занимавший эту должность, покинул «Спартак» по соглашению сторон.