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Гендиректор «Спартака» Малышев ответил на вопрос о продлении контракта с Георгием Джикией

Гендиректор «Спартака» Малышев ответил на вопрос о продлении контракта с Георгием Джикией
Георгий Джикия
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Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев рассказал, как проходят переговоры о продлении контракта с защитником Георгием Джикией.

«Ведём ли переговоры с Джикией о продлении контракта? Мы очень рассчитываем на Георгия. Он наш капитан и лидер обороны. Надеемся, что он нам серьёзно поможет. Что касается взаимоотношений с агентом, то на данный момент не могу ничего нового сказать. В нужный момент мы проведём переговоры. Сейчас никаких деталей контрактов и условий продления не хотел бы выдавать», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В прошедшем сезоне 29-летний Георгий Джикия провёл за московский «Спартак» 30 матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи.

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