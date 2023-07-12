Гендиректор «Спартака» Малышев: пока никаких изменений в ситуации с Промесом не видим
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о ситуации вокруг нападающего красно-белых Квинси Промеса.
«Есть ли апдейт по ситуации Промеса? Мы стараемся быть в курсе ситуации. Пока никаких изменений в этой ситуации мы не видим. Ждём развития событий. Будем держать в курсе там, где можно.
Сильно ли сказывается данная ситуация на его моральном состоянии? Трудно заглянуть человеку в голову. То, что я вижу, — уровень самоотдачи и готовности очень высокий», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, нидерландский суд приговорил Промеса к 1,5 года лишения свободы за вооружённое нападение на своего двоюродного брата.
Форвард вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года.
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