Гендиректор «Спартака» Малышев: пока никаких изменений в ситуации с Промесом не видим

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о ситуации вокруг нападающего красно-белых Квинси Промеса.

«Есть ли апдейт по ситуации Промеса? Мы стараемся быть в курсе ситуации. Пока никаких изменений в этой ситуации мы не видим. Ждём развития событий. Будем держать в курсе там, где можно.

Сильно ли сказывается данная ситуация на его моральном состоянии? Трудно заглянуть человеку в голову. То, что я вижу, — уровень самоотдачи и готовности очень высокий», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, нидерландский суд приговорил Промеса к 1,5 года лишения свободы за вооружённое нападение на своего двоюродного брата.

Форвард вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года.