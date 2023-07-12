Гендиректор «Спартака» Малышев высказался о будущем Николсона и Бальде в клубе

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев рассказал о будущем в команде нападающих Шамара Николсона и Кейта Бальде.
«Уйдут ли Николсон и Бальде? Неправильно говорить что-то, пока сделка не закрыта — это может сорвать сделку. Конкуренция обостряется — это очень хорошо. Посмотрим, будут ли у нас трансферы на выход. Время покажет», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, московский «Спартак» занял итоговое третье место в таблице чемпионата по итогам сезона-2022/2023, набрав 54 очка в 30 матчах. В прошлом сезоне чемпионата России красно-белые финишировали на десятой строчке, набрав 38 очков.
Кейта Бальде в сезоне-2022/2023 провёл 12 матчей за «Спартак» (шесть в стартовом составе), в которых забил три гола. Он перешёл в команду на правах свободного агента.
- 12 июля 2023
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