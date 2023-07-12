В «Спартаке» ответили на вопрос, будет ли стадион клуба переименован в «Лукойл Арену»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался на тему нейминга стадиона. Сейчас арена красно-белых носит название «Открытие Банк Арена».

«Возможно ли переименование стадиона в «Лукойл Арену»? Термин не совсем корректный. У нас есть действующий контракт с банком «Открытие» на имя стадиона. Он истекает в конце 2023 года. Решение о том, будет ли имя продано ещё кому-то или стадион будет «Лукойл Ареной», пока не принято. Я не могу сейчас точно сказать. Как только будет принято решение, мы это сможем увидеть», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Стадион «Спартака» введён в эксплуатацию в сентябре 2014 года. Первоначально стадион назывался «Открытие Арена».