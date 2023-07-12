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Стал известен стартовый состав «Оренбурга» на товарищеский матч с «Манисой»

Стал известен стартовый состав «Оренбурга» на товарищеский матч с «Манисой»
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Сегодня, 12 июля, в Турции состоится товарищеский матч «Оренбурга» и местной команды «Маниса». Начало встречи — в 16:00 мск.

Стартовый состав «Оренбурга»: Кеняйкин, Полуяхтов, Сиваков, Гогличидзе, Сидоров, Башич, Оганесян, Вера, Марин, Горлюк, Мансилья.

Главный тренер команды — чешский специалист Иржи Ярошик.

Ранее в это межсезонье южноуральцы провели три товарищеских матча, все закончились с ничейным счётом. Соперниками были албанская «Эгнатия» (0:0), иранский «Трактор» (3:3) и турецкий «Газиантеп» (2:2). До старта РПЛ «Оренбург» также встретится с клубами «Аль-Раед» (Саудовская Аравия) и «Габала» (Азербайджан).

В матче 1-го тура РПЛ, который состоится 23 июля, «Оренбург» сыграет со «Спартаком».

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