Получится ли у Далера Кузяева во Франции?
Поделиться
Российский полузащитник Далер Кузяев стал игроком французского «Гавра». 30-летний футболист подписал с новичком Лиги 1 контракт на два сезона.
«Чемпионат» предлагает своим читателям поразмышлять на тему успешности французской карьеры Далера Кузяева и ответить на вопрос, что ждёт российского полузащитника в первом опыте игры за рубежом.
Предыдущие шесть сезонов Кузяев провёл в «Зените», с которым Далер стал пятикратным чемпионом России, а также выигрывал Суперкубки и Кубок страны. 30 июня 2023 года его контракт с клубом из Санкт-Петербурга подошёл к концу и не был продлён. Кузяев захотел попробовать свои силы в Европе.
«Гавр» в прошлом сезоне выступал в Лиге 2, которую успешно выиграл и автоматически получил повышение в классе.
Комментарии
- 12 июля 2023
-
16:17
-
16:04
-
16:03
-
16:02
-
15:59
-
15:57
-
15:51
-
15:48
-
15:48
-
15:47
-
15:43
-
15:43
-
15:40
-
15:33
-
15:31
-
15:30
-
15:27
-
15:25
-
15:18
-
15:17
-
15:15
-
15:10
-
15:10
-
15:09
-
15:07
-
15:00
-
14:50
-
14:40
-
14:36
-
14:29
-
14:25
-
14:20
-
14:15
-
14:10
-
14:01
Партнерский контент