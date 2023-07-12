Получится ли у Далера Кузяева во Франции?

Российский полузащитник Далер Кузяев стал игроком французского «Гавра». 30-летний футболист подписал с новичком Лиги 1 контракт на два сезона.

«Чемпионат» предлагает своим читателям поразмышлять на тему успешности французской карьеры Далера Кузяева и ответить на вопрос, что ждёт российского полузащитника в первом опыте игры за рубежом.

Предыдущие шесть сезонов Кузяев провёл в «Зените», с которым Далер стал пятикратным чемпионом России, а также выигрывал Суперкубки и Кубок страны. 30 июня 2023 года его контракт с клубом из Санкт-Петербурга подошёл к концу и не был продлён. Кузяев захотел попробовать свои силы в Европе.

«Гавр» в прошлом сезоне выступал в Лиге 2, которую успешно выиграл и автоматически получил повышение в классе.