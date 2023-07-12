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Алаев: Мажич недолго работает, но начал с места в карьер. Предлагает серьёзные изменения

Алаев: Мажич недолго работает, но начал с места в карьер. Предлагает серьёзные изменения
Милорад Мажич
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев прокомментировал назначение Милорада Мажича на пост главы судейского департамента РФС.

«На прошлом общем собрании обсуждали вопрос судейства, но приняли решение, что подвести итоги лучше в отдельной встрече с руководителями судейского корпуса. РФС предложил конкретную дату проведения мероприятия, но параллельно с тем, как мы обсуждали это мероприятие, произошли серьёзные кадровые изменения в судейском корпусе. Уже мы вышли с инициативой к РФС, что лучше перенести эту встречу.

Для нас очень важно, чтобы новый руководитель господин Мажич принял в ней участие. Очень важно, чтобы люди познакомились, пообщались, задали вопросы. Сегодня обсуждали с Павлом Юрьевичем (Каманцевым. — Прим. «Чемпионата»), что если получится до старта сезона, то прекрасно. Если чуть задержится, то ничего страшного. Но встречу организуем в очном формате — руководители клубов все «за». Обсудим и итоги прошлого года, и текущие изменения.

Мажич работает недолго, но уже очень серьёзные изменения предлагает. Мы поддерживаем. Он начал с места в карьер. Очень надеемся, что у него всё получится, а мы окажем содействие. Сейчас он вник, познакомился. Очень ждём с ним встречи. Эта встреча должна быть в течение месяца», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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