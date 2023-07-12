«Фейеноорд» может выкупить часть прав на Захаряна за € 8 млн

Нидерландский «Фейеноорд» отказывается платить «Динамо» € 15 млн за выкуп полузащитника Арсена Захаряна. Клуб согласен заплатить € 8 млн за определённый процент прав на 20-летнего игрока, а затем выкупить оставшиеся. Об этом сообщает fr12.nl.
Ранее сообщалось, что, помимо Захаряна, «Фейеноорду» также предложили подписать полузащитника «Атланты Юнайтед» Тьяго Альмаду. Однако переходы действующего чемпиона мира и российского вундеркинда в «Фейеноорд» оценивают как маловероятные. Нидерландский клуб ищет замену для Себастьяна Шиманьского, агенты которого в последний момент изменили условия согласованной сделки.
Контракт Захаряна с «Динамо» истекает летом 2024 года. Летом 2022-го «Челси» пытался подписать игрока, но не смог перевести оплату за трансфер футболиста.
- 12 июля 2023
-
17:49
-
17:47
-
17:39
-
17:30
-
17:30
-
17:26
-
17:13
-
17:10
-
17:06
-
17:00
-
16:59
-
16:49
-
16:40
-
16:40
-
16:35
-
16:26
-
16:17
-
16:04
-
16:03
-
16:02
-
15:59
-
15:57
-
15:51
-
15:48
-
15:48
-
15:47
-
15:43
-
15:43
-
15:40
-
15:33
-
15:31
-
15:30
-
15:27
-
15:25
-
15:18