«Фейеноорд» может выкупить часть прав на Захаряна за € 8 млн

Нидерландский «Фейеноорд» отказывается платить «Динамо» € 15 млн за выкуп полузащитника Арсена Захаряна. Клуб согласен заплатить € 8 млн за определённый процент прав на 20-летнего игрока, а затем выкупить оставшиеся. Об этом сообщает fr12.nl.

Ранее сообщалось, что, помимо Захаряна, «Фейеноорду» также предложили подписать полузащитника «Атланты Юнайтед» Тьяго Альмаду. Однако переходы действующего чемпиона мира и российского вундеркинда в «Фейеноорд» оценивают как маловероятные. Нидерландский клуб ищет замену для Себастьяна Шиманьского, агенты которого в последний момент изменили условия согласованной сделки.

Контракт Захаряна с «Динамо» истекает летом 2024 года. Летом 2022-го «Челси» пытался подписать игрока, но не смог перевести оплату за трансфер футболиста.