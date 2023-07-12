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Кирилл Брейдо: ЦСКА на Суперкубке сыграет в домашней форме прошлого сезона

Кирилл Брейдо: ЦСКА на Суперкубке сыграет в домашней форме прошлого сезона
Кирилл Брейдо и Юрий Сёмин
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Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, что в матче на Суперкубок с «Зенитом» красно-синие сыграют в старой форме.

«Форма сезона-2023/2024.

Новая форма приехала, всё хорошо. Но на Суперкубок выйдем в домашнем комплекте прошлого сезона. Почему?
Это пожелание команды. Сыграть в красно-синих цветах и счастливой форме. Матч мы проводим в формальном статусе гостей, поэтому приоритетного права выбора формы у нас нет. И по определённым регламентным нюансам мы смогли бы провести матч только в гостевом комплекте нового сезона.

А вот на следующую неделю у нас уже запланирована презентация новой формы», — написал Брейдо в своём телеграм-канале.

Напомним, встреча за Суперкубок между ЦСКА и «Зенитом» состоится 15 июля в Казани.

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