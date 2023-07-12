Кирилл Брейдо: ЦСКА на Суперкубке сыграет в домашней форме прошлого сезона

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, что в матче на Суперкубок с «Зенитом» красно-синие сыграют в старой форме.

«Форма сезона-2023/2024.

Новая форма приехала, всё хорошо. Но на Суперкубок выйдем в домашнем комплекте прошлого сезона. Почему?

Это пожелание команды. Сыграть в красно-синих цветах и счастливой форме. Матч мы проводим в формальном статусе гостей, поэтому приоритетного права выбора формы у нас нет. И по определённым регламентным нюансам мы смогли бы провести матч только в гостевом комплекте нового сезона.

А вот на следующую неделю у нас уже запланирована презентация новой формы», — написал Брейдо в своём телеграм-канале.

Напомним, встреча за Суперкубок между ЦСКА и «Зенитом» состоится 15 июля в Казани.