Карпин — о переходе Кузяева в «Гавр»: это шаг вперёд, очевидно

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на переход полузащитника национальной команды Далера Кузяева во французский «Гавр».

«Советовался ли Далер со мной, принимая решение о переезде в Европу? Нет. Но в целом он знает моё мнение. Очевидно, что для него это шаг вперёд в карьере. И дело не в уровне клубов — «Зенита» и «Гавра», а в силе чемпионата Франции и команд, против которых Кузяеву придётся играть. Понятно, что уровень сопротивления французского чемпионата выше, чем в России. Желаю Далеру удачи в «Гавре»!» — цитирует Карпина Sport24.

Напомним, сегодня, 12 июля, стало известно, что Кузяев перебрался в «Гавр» на правах свободного агента, подписав двухлетний контракт. Ранее Далер выступал за петербургский «Зенит».