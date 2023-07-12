Тренер женской сборной Замбии отказался отвечать на вопросы об обвинении в домогательствах

Сегодня, 12 июля, состоялась встреча женской сборной Замбии на базе в Новой Зеландии, где команда будет готовиться к матчам чемпионата мира — 2023, стартующего 20 июля. После приветствия команды со СМИ должен был пообщаться обвинённый в сексуальных домогательствах главный тренер сборной, Брюс Мвапе, однако он отказался от общения с прессой. Также наставник отказался отвечать на вопрос об обвинениях в краткой беседе с представителями новозеландского источника 1News.
Источник также получил краткое заявление от ФИФА, в котором говорится, что независимый комитет по этике не будет отвечать на вопрос, ведётся ли расследование в отношении Мвапе.
Напомним, ранее от футболисток сборной Замбии поступило заявление, согласно которому Мвапе был обвинён в сексуальных домогательствах в отношении футболисток национальной команды.
- 12 июля 2023
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