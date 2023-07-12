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В ЦСКА подтвердили заинтересованность «Атлетико Паранаэнсе» в Карраскале

В ЦСКА подтвердили заинтересованность «Атлетико Паранаэнсе» в Карраскале
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Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо подтвердил, что бразильский «Атлетико Паранаэнсе» проявляет интерес к полузащитнику армейцев Хорхе Карраскалю.

«Интерес к игроку есть, но на данном этапе мы бы предпочли обойтись без деталей», — цитирует Брейдо «Матч ТВ».

Ранее журналист Иван Карпов написал в своём телеграм‑канале, что бразильский клуб проявляет интерес к Карраскалю. По информации инсайдера, «Атлетико Паранаэнсе» рассматривает возможность аренды с обязательным правом выкупа.

Колумбийский полузащитник выступает за красно‑синих с зимы 2022 года. В сезоне‑2022/2023 25‑летний Карраскаль провёл за ЦСКА 34 матча с учётом всех соревнований, забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач.

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Источник: «Атлетико Паранаэнсе» заинтересован в подписании Карраскаля
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