В ЦСКА подтвердили заинтересованность «Атлетико Паранаэнсе» в Карраскале
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Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо подтвердил, что бразильский «Атлетико Паранаэнсе» проявляет интерес к полузащитнику армейцев Хорхе Карраскалю.
«Интерес к игроку есть, но на данном этапе мы бы предпочли обойтись без деталей», — цитирует Брейдо «Матч ТВ».
Ранее журналист Иван Карпов написал в своём телеграм‑канале, что бразильский клуб проявляет интерес к Карраскалю. По информации инсайдера, «Атлетико Паранаэнсе» рассматривает возможность аренды с обязательным правом выкупа.
Колумбийский полузащитник выступает за красно‑синих с зимы 2022 года. В сезоне‑2022/2023 25‑летний Карраскаль провёл за ЦСКА 34 матча с учётом всех соревнований, забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач.
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