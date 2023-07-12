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Банда отказалась комментировать обвинения тренера сборной Замбии в домогательствах

Банда отказалась комментировать обвинения тренера сборной Замбии в домогательствах
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Нападающая сборной Замбии Барбра Банда отказалась отвечать на вопросы о ситуации вокруг главного тренера национальной команды, Брюса Мвапе, обвинённого в сексуальных домогательствах в отношении футболисток.

«Я не в том положении, чтобы отвечать на это. Я всего лишь игрок, моя работа — быть на поле, а не комментировать», — приводит слова Банды 1News.

Напомним, сама Банда оказалась в центре другого скандала в прошлом году. Из-за теста на определение пола (по уровню тестостерона), который не прошла нападающая, Футбольная ассоциация Замбии исключила Банду из своей заявки для участия в Кубке африканских наций среди женщин, несмотря на что футболистка была допущена к участию в Олимпиаде и чемпионате мира. Футбольная ассоциация Замбии и Африканская футбольная конфедерация обвинили друг друга в неправильном ведении дела Банды.

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