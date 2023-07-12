Жоау Феликс заинтересовал ряд клубов АПЛ. Приоритет для игрока — выступление в ЛЧ

«Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» и «Астон Вилла» проявляют интерес к форварду «Атлетико» Жоау Феликсу, сообщает Goal.com.

По информации источника, приоритетом для футболиста является игра за клуб, который будет принимать участие в Лиге чемпионов. «Атлетико» не рассчитывает на 23-летнего португальца в новом сезоне и готов его продать, однако официальных предложений от английских клубов пока не поступало.

Во второй половине сезона-2022/2023 Феликс выступал за «Челси» на правах аренды. На его счету 20 матчей за лондонцев во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами. Контракт игрока с «Атлетико» действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

Не так давно стало известно, что нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн забрал себе игровой номер Феликса. Ранее сообщалось об интересе к португальскому нападающему со стороны «Бенфики».