Владимир Гранат: стоит похвалить Далера Кузяева, переход в «Гавр» — смелое решение

Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат оценил решение бывшего хавбека «Зенита» Далера Кузяева перейти во французский «Гавр».

«Далер Кузяев давно хотел попробовать свои силы в одном из сильнейших чемпионатов Европы. Я не удивлён, что он перешёл в «Гавр».

Конечно, такой переход — смелое решение для российских футболистов. Перейти в иностранный чемпионат, тем более даже не в команду-середняк Лиги 1. Стоит только похвалить Далера и пожелать ему удачи», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Кузяев выступал за «Зенит» на протяжении шести лет (с 2017 года). В сезоне-2022/2023 полузащитник провёл 35 матчей за петербуржцев во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с сине-бело-голубыми истёк в конце июня этого года. Стороны приняли решение не продлевать сотрудничество. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.