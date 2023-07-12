«Спасибо, Самир!» «Интер» попрощался с голкипером Хандановичем

Миланский «Интер» объявил о прекращении сотрудничества с 38-летним словенским вратарём Самиром Хандановичем.
«Номер первый, лидер в раздевалке, мужественный капитан на поле. Самир Ханданович добился выдающихся результатов за 11 сезонов, когда защищал ворота «нерадзурри». Он присоединился к клубу 9 июля 2012 года и с первых минут продемонстрировал исключительные технические качества и харизму, став одним из лучших вратарей в истории «Интера».
455 матчей, 166 «сухих» матчей – благодаря этим выдающимся показателям Самир сравнялся с Иваном Кордобой и занял десятое место в списке «гвардейцев» «Интера» во всех соревнованиях. Это историческое и престижное достижение для словенского вратаря, который занимает второе место по количеству матчей среди легионеров в истории Серии А. Действительно, только Хавьер Санетти (615 матчей, все за «Интер») опережает его в этом списке. Кроме того, он является рекордсменом по количеству отражённых пенальти в чемпионате Италии (32).
У Самира была выдающаяся карьера: он выиграл скудетто сезона-2020/2021, дважды Кубок Италии и дважды Суперкубок Италии.
Болельщики «Интера» и вся семья «нерадзурри» желают Хандановичу всего наилучшего и ценят все, что он сделал. Спасибо, Самир!» – сообщает пресс-служба «Интера».
- 12 июля 2023
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