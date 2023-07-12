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Гаджиев: Бердыеву не надо ставить никаких задач, он их сам себе определил

Гаджиев: Бердыеву не надо ставить никаких задач, он их сам себе определил
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера дагестанской команды.

«Кто, кроме Бердыева, мог возглавить «Динамо»? У нас было несколько тренеров на примете, но я не хотел бы называть чьи-то фамилии. Это тема не для обсуждения. Я не считаю, что во всех случаях это должно быть известно общественности. Это может помешать клубу.

Курбану Бекиевичу не надо ставить никаких задач, он их сам себе определил. Он квалифицированный и серьёзный тренер. Возьмите любого именитого специалиста — Газзаева, Сёмина, Романцева… У каждого из них есть внутренние высокие задачи. Даже если у клуба нет каких-то серьёзных сиюминутных задач, они их сами себе поставят», — приводит слова Гаджиева «Евро-Футбол.Ру».

В прошлом сезоне Первой лиги «Динамо» из Махачкалы заняло восьмое место, набрав 46 очков в 34 играх.

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