Гаджиев: Бердыеву не надо ставить никаких задач, он их сам себе определил

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера дагестанской команды.
«Кто, кроме Бердыева, мог возглавить «Динамо»? У нас было несколько тренеров на примете, но я не хотел бы называть чьи-то фамилии. Это тема не для обсуждения. Я не считаю, что во всех случаях это должно быть известно общественности. Это может помешать клубу.
Курбану Бекиевичу не надо ставить никаких задач, он их сам себе определил. Он квалифицированный и серьёзный тренер. Возьмите любого именитого специалиста — Газзаева, Сёмина, Романцева… У каждого из них есть внутренние высокие задачи. Даже если у клуба нет каких-то серьёзных сиюминутных задач, они их сами себе поставят», — приводит слова Гаджиева «Евро-Футбол.Ру».
В прошлом сезоне Первой лиги «Динамо» из Махачкалы заняло восьмое место, набрав 46 очков в 34 играх.
- 12 июля 2023
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