«Астана» сыграла вничью с «Динамо» из Тбилиси в первом матче квалификации ЛЧ

Состоялся первый матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2023/2024, в котором встречались «Астана» и «Динамо» (Тбилиси). Игра проходила на «Астана Арене» в Астане и завершилась с ничейным счётом 1:1.

Первый тайм остался за казахстанской командой – на 11-й минуте счёт открыл Абат Аймбетов. В начале второго тайма гостям удалось отыграться усилиями Габриела Сигуа, который отличился на 57-й минуте. Больше до финального свистка соперники не забивали.

Ответный матч состоится 19 июля на стадионе «Борис Пайчадзе (Динамо-Арена)» в Тбилиси.

Напомним, «Астана» участвует в квалификации Лиги чемпионов на правах победителя чемпионата Казахстана 2022 года. «Динамо» (Тбилиси) стало чемпионом Грузии в прошлом сезоне.