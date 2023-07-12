«Астана» сыграла вничью с «Динамо» из Тбилиси в первом матче квалификации ЛЧ
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Состоялся первый матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2023/2024, в котором встречались «Астана» и «Динамо» (Тбилиси). Игра проходила на «Астана Арене» в Астане и завершилась с ничейным счётом 1:1.
Первый тайм остался за казахстанской командой – на 11-й минуте счёт открыл Абат Аймбетов. В начале второго тайма гостям удалось отыграться усилиями Габриела Сигуа, который отличился на 57-й минуте. Больше до финального свистка соперники не забивали.
Ответный матч состоится 19 июля на стадионе «Борис Пайчадзе (Динамо-Арена)» в Тбилиси.
Напомним, «Астана» участвует в квалификации Лиги чемпионов на правах победителя чемпионата Казахстана 2022 года. «Динамо» (Тбилиси) стало чемпионом Грузии в прошлом сезоне.
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